В Белгороде отменили праздничные мероприятия 9 мая Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил об отмене всех праздничных мероприятий в областном центре, посвящённых Дню Победы. Такое решение было принято для соблюдения безопасности жителей города, о чём глава администрации написал в своих социальных сетях.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит», - написал Демидов.

Глава города пообещал, что все праздничные мероприятия обязательно будут проведены, когда это позволит общая обстановка в регионе. Непосредственно 9 Мая же пройдёт традиционное возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Европе активно пытаются отменять празднование Дня Победы, назначая абсурдные штрафы и даже арестовывая людей, которые планируют отметить 9 Мая, организовать шествие «Бессмертного полка» и другие мероприятия.