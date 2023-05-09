Bloomberg: ЕС готовит введение санкций против более 35 компаний из-за якобы поддержки России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет санкций ЕС предполагает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана за то, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.

Агентство не указало названия компаний из других стран, кроме китайских, которые могут попасть под санкции.

По данным издания, новый пакет предлагает ввести санкции против примерно 70 лиц, их имена и гражданство не уточняется.

Отмечалось, что под санкции также могут попасть российские IT-компании, сотрудничающие с ФСБ, и некоторые российские СМИ, например RT Balkan.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕК сообщила, что ЕС впервые после начала конфликта на Украине планирует ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний. Уточнялось, что обсуждение санкционного списка состоится в середине мая.

8 мая Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 11 пакета санкций в отношении России и передала его странам ЕС для согласования.

«11 пакет санкций передан странам-членам. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)», – сказал руководитель пресс-службы ЕК.

Напомним, в марте руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 11-й пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.