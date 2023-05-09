В Харькове прогремело три взрыва Фото: REUTERS

На Украине в Харькове прогремели взрывы, об этом написало украинское СМИ.

«В Харькове сообщают о трех взрывах», - отметило издание.

При этом каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, ночью 8 мая в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Позже сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве. Ранее в столице и регионе объявлялась воздушная тревога.

В Соломенском районе Киева после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом, сообщила военная администрация города.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Также в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Звуки взрывов также слышали в Черниговской области, но каких-либо подробностей СМИ Украины не приводили.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.