В Харькове прогремело три взрыва
Фото: REUTERS
На Украине в Харькове прогремели взрывы, об этом написало украинское СМИ.
«В Харькове сообщают о трех взрывах», - отметило издание.
При этом каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщается.
Как писал сайт KP.RU, ночью 8 мая в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Позже сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве. Ранее в столице и регионе объявлялась воздушная тревога.
В Соломенском районе Киева после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом, сообщила военная администрация города.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.
Также в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
Звуки взрывов также слышали в Черниговской области, но каких-либо подробностей СМИ Украины не приводили.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.