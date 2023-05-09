Посол РФ Антонов: США угрожали аннулировать паспорта ветеранов, желавшим посетить 9 мая Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США угрожали аннулировать паспорта американским ветеранам Второй мировой войны, пожелавшим посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях 9 Мая, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы», - сообщил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что на фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление.

«Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», - отметил Антонов.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие спецпоезда «Волга» ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Александровича Калинина с Днём Победы, и провели для него экскурсию по современной технике железнодорожных войск России.

Ранее стало известно, что главы нескольких стран СНГ приедут в Москву и будут присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном 78-й годовщине победы Советского союза над фашистской Германией.

Напомним, президент России Владимир Путин направил послания с поздравлением с Днем Победы лидерам всех стран СНГ, кроме Молдавии, а также главе Туркменистана.

Путин призвал коллег свято хранить завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и оправдания нацистов, а также их «нынешних идейных наследников».

Президент России передал слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла и пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.