Президент Сербии Вучич: Политики Запада при встрече требуют ввести санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции против России, об этом заявил в эфире Happy TV президент Сербии Александр Вучич.

«Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как «добрый день» - о санкциях против России...», - сказал Вучич.

Он предположил, что вероятно, это у них называется политическая повестка.

По словам Вучича, пока официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов нынешних властей.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Александр Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

Ранее Вучич заявлял, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции, несмотря на свое отношение к территориальной целостности Украины, а также выразил большое сожаление относительно происходящих на востоке Европы событий, поскольку Сербия рассматривает и Россию, и Украину как братские государства.

В январе 2023 года на экономическом форуме в Давосе президент Сербии заявил, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.