Минздрав Палестины: Гражданин России погиб при израильском обстреле в секторе Газа Фото: REUTERS

В результате обстрела армии обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России Абу Хасван, об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», - рассказал аль-Кедра.

По словам соседа и друга погибшего гражданина России Муавия Якобы, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном».

В статье отмечалось, что Абу Хасван занимал должность главы медучреждения.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа.

По данным агентства WAFA, по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела.

В апреле армию Израиля поставили «под ружьё», приказав готовиться к любым ответным мерам на ракетные и миномётные обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана.

Напомним, в феврале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атаки Израиля по Сирии, в результате которых погибли люди, являются грубым нарушением норм международного права.