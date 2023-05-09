Российские военные не допустили высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра Фото: ТАСС

Российские военные пресекли высадку группы украинских диверсантов на семи скоростных катерах на левый берег Днепра в Херсонской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на месте.

«Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах», - пояснил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 9 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Кроме того, в Харькове прогремели три взрыва. Каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщалось.

Ранее 7 мая сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.

Напомним, 7 мая на перегоне железной дороги Супряк – Цемзавод в Челябинской области произошел пожар, горели оборудование, а именно релейный и батарейный шкафы.