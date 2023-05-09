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НовостиПолитика9 мая 2023 2:55

Российские военные не допустили высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Диверсанты пытались на семи скоростных катерах совершить высадку на левом берегу Днепра
Сергей ГАПЧУК
Российские военные не допустили высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Российские военные не допустили высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Фото: ТАСС

Российские военные пресекли высадку группы украинских диверсантов на семи скоростных катерах на левый берег Днепра в Херсонской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на месте.

«Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах», - пояснил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 9 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Кроме того, в Харькове прогремели три взрыва. Каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщалось.

Ранее 7 мая сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.

Напомним, 7 мая на перегоне железной дороги Супряк – Цемзавод в Челябинской области произошел пожар, горели оборудование, а именно релейный и батарейный шкафы.