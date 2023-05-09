В Киеве прогремел мощный взрыв
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Новый взрыв прозвучал во вторник утром, 9 мая, в Киеве, об этом сообщил депутат Верховной рады Гончаренко в соцсети.
«Очень сильный взрыв в Киеве!» - написал он.
Каких-либо подробностей произошедшего взрыва украинский депутат не сообщил.
Как писал сайт KP.RU, ночью 9 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Ранее воздушная тревога объявлялась только в нескольких областях Украины, а также в Киеве.
8 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Украинские СМИ заявляли, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.
Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.