В Киеве прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

Новый взрыв прозвучал во вторник утром, 9 мая, в Киеве, об этом сообщил депутат Верховной рады Гончаренко в соцсети.

«Очень сильный взрыв в Киеве!» - написал он.

Каких-либо подробностей произошедшего взрыва украинский депутат не сообщил.

Как писал сайт KP.RU, ночью 9 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее воздушная тревога объявлялась только в нескольких областях Украины, а также в Киеве.

8 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Украинские СМИ заявляли, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.