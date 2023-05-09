Washington Post: Британия планирует отправить Украине ракеты большой дальности

Великобритания планирует отправить Украине ракеты большой дальности Фото: EAST NEWS

Власти Великобритании рассматривают возможность отправки Киеву ракет большой дальности, говорится в документе Международного фонда поддержки Украины (IFU), управляемого британскими Минобороны.

Как пишет Washington Post, «в уведомлении о закупках Минобороны Соединенного Королевства попросило выразить заинтересованность в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль».

По информации газеты, характеристики и возможности запрашиваемого вооружения очень похожи на британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Отмечается, что в утекших в публичный доступ документах Пентагона разведка США подтвердила планы Великобритании направить Украине ракеты Storm Shadow, а также военнослужащих для помощи в корректировке огня.

Напомним, ранее сообщалось, что ракеты большой дальности с GPS-наведением Киеву планирует предоставить Вашингтон. Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.