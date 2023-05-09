Парад в честь Дня Победы начался на Красной площади в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Красной площади начался парад в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых идут солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. В этом году в параде участвуют также бойцы специальной военной операции на Украине.

Затем по Красной площади пройдет военная техника во главе с легендарным танком Т-34, без присутствия которого не обходится ни один парад в Москве. Наблюдать за происходящим будет президент России Владимир Путин, а также высокопоставленные иностранные гости, в числе которых президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.

После парад жителей российской столицы и гостей Москвы ждет насыщенная программа: спектакли, выставки, экскурсии, тематические мероприятия в парках и кинопоказы. В этом году власти города решили отказаться от традиционного шествия «Бессмертный полк», которое будет проведено в альтернативных форматах.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию военного парада Победы на Красной площади.