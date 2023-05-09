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НовостиОбщество9 мая 2023 7:29

Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным

Сейчас весь мир находится на переломном рубеже
Роман ПОЛОСИКОВ
Владимир Путин заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным

Владимир Путин заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным

Фото: REUTERS

В ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве, президент России Владимир Путин заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным.

— Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины развязана вновь настоящая война. Мы дали отпор международному терроризму, защитим народ Донбасса. Как и большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным и стабильным. Любая идеология превосходства - смертоносна, — заявил Путин.

Помимо этого он отметил, что западные элиты начали сеять в людях настоящую ненависть и русофобию, а также продвигать агрессивный национализм.

Парад в честь 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит на красной площади, а Владимир Путин официально пригласил на торжественное мероприятие лидеров соседних стран и других высокопоставленных гостей.