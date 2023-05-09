Толпа помешала послу России в Польше Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев Фото: пресс-служба МИД России

Посол России Сергей Андреев в Польше и другие российские дипломаты не смогли возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве.

Как передает ТАСС, собравшаяся на кладбище толпа помешала дипломатам пройти к мемориалу и почтить память солдат, погибших в боях за освобождение Польши. В этом время один из организаторов шествия потребовал от российского посла снять георгиевскую ленту. В итоге дипломатам так и не удалось возложить цветы, и они покинули кладбище.

Как писал сайт KP.RU, 9 мая прошлого года на посла России в Варшаве произошло нападение. Его обили сиропом, не дав возложить цветы на кладбище советских солдат. После этого дипломат уехал в сопровождении правоохранителей. По словам Андреева, он заметил агрессивно настроенных людей с плакатами еще по прибытии к кладбищу, при этом польской полиции рядом не было.