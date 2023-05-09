Новейшие российские бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые появились на параде Победы в Москве

Российские бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые появились на параде Победы в Москве Фото: REUTERS

Новейшие российские бронемашины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы в Москве.

Эти автомобили проехали по Красной площади в составе механизированной колонны парада Победы, появившись после танков Т-34.

Бронемашина З-СТС «Ахмат» произведена на серийной раме с использованием отечественных комплектующих. Она имеет колесную формулу 6х6 и рассчитана на эксплуатацию при температурах от -50 до 50 градусов. В автомобиле предусмотрено размещение сидений экипажа, а также для санитара и носилок.

АМН-590951 «Спартак» собрана на шасси с двумя осями и оснащена полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибром 12,7 миллиметра. Машина имеет безрамную конструкцию. Фронтальная и боковые части автомобиля выдерживают удары бронебойно-зажигательными пулями, а экипаж защищен от подрыва взрывными устройствами мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 9 мая, в Москве прошел парад в честь 78 годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. Его по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых прошли солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы. В этом году в параде участвовали бойцы специальной военной операции на Украине.

Перед началом парада президент России Владимир Путин лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья. В ходе своей речи глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным.