Путин поздравил россиян с Днем Победы

Владимир Путин, выступая на параде в Москве, поздравил граждан России с Днем Победы. Фото Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на параде в Москве, поздравил граждан России с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, бойцы и командиры спецоперации. Поздравляю вас с праздником, с днем Победы!» – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, сегодня мир снова находится на переломном рубеже, а против России развязана настоящая война. Президент заявил, что российские войска защитят народ Донбасса, и предостерег от поощрения любой идеологии превосходства.

В Москве на Красной площади начался парад в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых прошли солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы. В этом году в параде участвуют бойцы специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья. На параде также присутствуют высокопоставленные иностранные гости, в числе которых президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию военного парада Победы на Красной площади.