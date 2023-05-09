Места сбора для организованного выезда жителей с линии боевого соприкосновения. Фото: t.me/vrogov

Жителей Запорожья временно эвакуируют в безопасные районы из-за участившихся обстрелов.

- Продолжающиеся атаки боевиков ВСУ - свидетельство того, что это решение было верным, - сообщил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. - Дорогие земляки, пожалуйста, не рискуйте своими жизнями и жизнями своих детей.

Уточняется, людей отвезут в другие населенные пункты региона. Для более комфортного перемещения жителям предоставят средства для организованного выезда, единовременные выплаты, а также размещение и питание. Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Плодородное Запорожской области в День Победы.