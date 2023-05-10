В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев. Его хотят приравнять к выбрасыванию их на улицу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова зампреда думского комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова.

В поправках к закону об ответственном обращении с животными, будет предусмотрен штраф в размере минимального размера оплаты труда.

Устанавливать хозяина животного можно только по специальному клейму или чипу, но маркирование животных на данный момент добровольное, поэтому предлагается сделать его обязательным.

Помимо этого, депутат предложил ввести обязательное лицензирование на разведение животных. Такая мера способствует тому, что заводчики начнут платить налоги со своей деятельности.

Отмечается, что подобные поправки в виде законопроекта могут внести уже в мая 2023 года.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что закон о бездомных животных не доработан. Такое заявление он сделал после того, как 8-летнего мальчика насмерть загрызла стая бродячих собак.