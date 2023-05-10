Детский психолог перечислила упражнения, которые улучшат память школьника перед ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро выпускники начнут сдавать ЕГЭ – это очень ответственный период, который требует не только знаний, но и крепких нервов. Детский психолог Наталья Наумова назвала несколько простых упражнений, которые помогут улучшить концентрацию внимания в преддверии экзамена.

Упражнение «солдатик» активизирует межполушарные связи и работу головного мозга.

Чтобы его выполнить, нужно встать в позу, как маршируют солдаты. Смотреть нужно вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону.

В такой позе нужно маршировать из комнаты в комнату.

- Это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным, — рассказала Наумова в беседе с NEWS.ru.

Еще один способ сконцентрироваться – это таблица Шульте, ее можно найти в интернете и распечатать или использовать в электронном виде. Она представляет собой хаотично разбросанные цифры от 1 до 25, которые нужно отыскать и выстроить по порядку за короткое время. Чем быстрее это делается, тем выше концентрация внимания.

- Две-три минуты в день таких упражнений тоже помогут быть внимательными, — пояснила Наумова.