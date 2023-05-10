В Госдуме предложили защищать вклады родителей, которые платно учат детей-студентов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Госдуме предложили повысить размер страхования по вкладам для россиян, которые обучают детей-студентов на платных отделениях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое письмо он направил на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Парламентарий отмечает, что для большинства россиян является приоритетным вопросом обучение детей. Родители часто начинают копить деньги на образование подрастающего поколения чуть ли не с пеленок. Затраты большие: само обучение, аренда жилья, проживание, питание, повседневные траты.

Обычно делается вклад в банке, чтобы получить дополнительные проценты. Но бывают форс-мажоры, независящие от родителей. Если вдруг у банка отзовут лицензию, накопления могут сгореть и это повлияет на дальнейшее обучение ребенка.

В настоящий момент все вклады в стране застрахованы, возмещение составляет 100%, но при условии, что сумма не превышает 1,4 млн рублей.

В связи с этим парламентарий просит увеличить процент стразового покрытия для отдельных категорий граждан.

- До максимального размера суммы страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей для обладателей счетов, имеющих на иждивении лиц, получающих высшее либо среднеспециальное образование на платной основе на момент наступления страхового случая, — цитирует RT текст обращения депутата.

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению, а в случае отказа — возмещать расходы государства на обучение, пишет РИАМО.

В документа отмечается, что государство тратит значительные средства на обеспечение образования, но в райцентрах и муниципалитетах наблюдается весомая нехватка специалистов. Ситуацию предложено менять, передает "360".