Полякам рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда Фото: Александр КАТЕРУША

Жителям Польши рекомендовали использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». С таким предложением выступила Комиссия по стандартизации географических названий.

Как передает Interia, «комиссия на своем 125 заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название «Крулевец» и не рекомендуется использовать на польском языке название «Калининград».

Распоряжение было подписано во вторник, 9 мая, и вступило в силу в тот же день. Комиссия по стандартизации географических названий объяснила свое решение борьбой с «русским миром». Кроме того, там заявили, что русское название Калининграда якобы является «искусственным», не имеющим отношения ни к городу, ни Калининградской области, и воспринимается в Польше негативно.

Напомним, весной прошлого года бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал громкое заявление о претензиях Варшавы на Калининград. По его словам, город является территорией Польши.