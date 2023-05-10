Экономист Григорьев назвал дефолт в США в ближайшее время маловероятным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев Владимир Григорьев оценил вероятность дефолта в США. Про это в последнее время говорится очень много, но, как сходятся в оценках экономисты, ради того, чтобы был увеличена порог госдолга.

По оценкам Григорьева, в ближайшее время дефолт в США маловероятен. Однако он допускает, что республиканцы пойдут на такой шаг, чтобы ослабить демократов.

Несмотря на политические противоречия, подъем потолка госдолга решит финансовую ситуацию на какое-то время. А вот если этого не произойдет, то последствия для страны окажутся крайне неблагоприятными.

- Тогда Америка не то чтобы совсем потеряет возможность привлекать деньги на рынок капитала, но ее возможности существенно снизятся. Это подорвет доверие к американской экономике, к американской валюте, — высказался Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

Учитывая эти факторы, вряд ли по вопросам госдолга будут долгие дискуссии, в противном случае это ударит и по республиканцам, и по демократам.

За последние 40 лет потолок госдолга поднимали 45 раз, и если в ближайшее время власти не найдут решение — США ждет падение ВВП на 6%, что, в свою очередь, приведет к потере более восьми миллионов рабочих мест, передает Пятый канал.

Тем временем, в Белом доме заявляют, что дефолт в США, если его объявят, будет выгоден России и Китаю. Но пока доллар является мировой резервной валютой ему вряд ли что-то грозит, сообщает "360".

Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране в случае, если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики, пишет RT.