В Петрозаводске спустя месяц умер пенсионер, которого сбила иномарка

Пострадавший скончался в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальная новость пришла из столицы Карелии – Петрозаводска. Там скончался пенсионер, которого утром 7 апреля 2023 года сбил автомобиль «Рено». В течение месяца врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось – он умер 9 мая. Об этом изданию Karelinform сообщил источник, знакомый с семьей 61-летнего погибшего.

Напомним, смертельная авария в Петрозаводске произошла на пешеходном переходе на улице Гвардейской. 26-летний водитель иномарки сбил мужчину. По камерам, которые засняли момент ДТП, видно, что «Рено» даже не притормаживает, подъезжая к «зебре». В итоге, удар был такой силы, что пенсионера, начавшего переходить улицу, подкинуло в воздух и отбросило вперед на проезжую часть.

Со слов очевидцев, до приезда скорой несчастный пешеход истекал кровью, у него были судороги. С места ДТП пострадавший с серьезными травмами был доставлен в БСМП, где скончался через месяц.