В Китае призвали Вашингтон уважать интересы стран Ближнего Востока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал Вашингтон уважать интересы стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть его подрывом диалога и дипломатических процессов в регионе.

“Американская сторона должна уважать волю народов стран Ближнего Востока, прекратить заниматься принудительной дипломатией, прекратить подрыв диалога и процесса примирения стран Ближнего Востока и прекратить попытки расколоть Ближний Восток путем создания противоречий”, – прокомментировал дипломат возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств (ЛАГ).

По мнению Вэньбиня, Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние процессы в регионе и позволить народам Ближнего Востока самостоятельно определять свой путь. Возвращение Сирии в ЛАГ поспособствует единству арабских стран и укрепит стабильность во всем регионе.

Напомним, издание NBC News, ссылаясь на мнение ветерана по ближневосточной политике госдепа, заявляло, что влияние и авторитет США на Ближнем Востоке уменьшилось и что происходит новый тип международного регионального объединения, которое придало силы России и Китаю». Сайт KP.RU рассказывал, почему восстановление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана назвали «ножом в спину» Джо Байдена.