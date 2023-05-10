Эксперт рассказал, какие профессии не сможет заменить искусственный интеллект Фото: Shutterstock

Уже в ближайшие десять лет нейросети и искусственный интеллект смогут заменить почти весь линейный персонал: бухгалтеров, дизайнеров и множество других профессионалов. Но существуют и те профессии, которые заменить не удастся. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов эксперта в сфере финтеха Максима Волкова.

Любая, даже самая совершенная нейросеть не сможет заменить профессии, где нужно принимать нестандартные решения. Вряд ли получится заменить архитекторов, журналистов и педагогов.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о том, как ИИ повлияет на рынок труда. По его словам, приведенным на сайте ОТР, нейросети могут заставить уйти из профессии только тех, кто не захочет приспособиться к новым условиям.

Также он отметил, что уже сейчас искусственный интеллект используют в качестве помощника многие специалисты, поэтому сами профессии остаются, но просто меняются цели и задачи людей.

Искусственный интеллект помогает не только в привычных профессиях, но и на государственном уровне. В Британии уже поставили цель стать «сверхдержавой в области ИИ». На портале RT рассказали, что подобное решение имеет множество плюсов, но британскому правительству стоило бы создать специальное ведомство, которое бы занималось этой отраслью.