Дерматолог Зубрицки рассказала о правильном порядке действия во время принятия душа Фото: pexels.com

Несмотря на то, что мытье в душе — ежедневный процесс, некоторые не знают правильного порядка действий. Начинать мытье следует с головы, а после этого необходимо тщательно смыть с тела шампунь и кондиционер. Об этом рассказала «Лента.ру» со слов дерматолога Линдси Зубрицки.

Смывать шампунь необходимо из-за того, что он может закупоривать поры и после этого могут появиться прыщи и другие воспаления на коже.

При этом нужно достаточно серьезно относиться к различным покраснениям на теле. Дерматолог Мария Васильева в беседе с Life.ru рассказала, что красные точки на теле могут быть последствием интоксикации.

Обычно такие образования не вредят, но при обнаружении их, стоит обратиться к врачу, поскольку они могут говорить о наличии других заболеваний.

Также «Известия» рассказали о симптомах атопического дерматита. Они привели слова дерматолога Эльвиры Гуменной, которая заявила, что эта болезнь может проявляться на протяжении всей жизни, а характерным проявлением болезни могут быть покраснения на коже.

Если же не начать терапию, то площадь пораженных участков кожи может увеличиваться и на ней могут появляться трещины.