Запад нарушает все квоты на размещение оружия в странах Европы Фото: Александр КОЦ

Еще во времена Варшавского договора разрабатывался документ, который распределял различное вооружение по определенным зонам. Правда, Запад уже давно стал нарушать все квоты на размещение оружия в странах Европы. Эти слова военного эксперта Виктора Литовкина привели на портале RT.

Западные страны стали сосредотачивать на границах с Россией большое количество вооружения, поэтому руководство страны приняло решение о денонсации этого договора.

Помимо этого соглашения, множество нарушений всех договоренностей наблюдается и вокруг конфликта на Украине. Сейчас целью Запада стала не «победа Украины», а просто продление боевых действий. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с порталом «360tv».

Дробницкий добавил, что все западные партнеры Киева прекрасно понимают, что Россию победить невозможно, а их действия позже могут просто перенестись на Тайвань.

Уже давно анонсированное контрнаступление ВСУ все никак не начинается, поскольку все понимают неутешительный для Украины итог. На портале Life.ru рассказали, что Киев может остаться без артиллерии. Многие поставленные для украинской армии вооружения оказались непригодными для использования и нуждались в серьезном ремонте.

Также несмотря на громогласные заявления о больших поставках, боеприпасы у ВСУ для некоторых видов вооружений почти полностью отсутствуют.