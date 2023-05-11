Причиной смерти актера фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова стала сердечно-сосудистая недостаточность Фото: из личного архива Анатолия Елизарова

Причиной смерти заслуженного артиста России Анатолия Елизарова стала сердечно-сосудистая недостаточность. Актера фильма «Экипаж» обнаружили мертвым в собственной квартире восьмого мая. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На момент смерти, известному актеру было 80 лет.

Отмечается, что тело мужчины нашли сотрудники экстренных служб, которым пришлось взламывать дверь в его квартиру, поскольку тот несколько дней не выходил на связь с родными и близкими. Именно родственники артиста и обратились в МЧС.

Заслуженный артист России был известен как актер театра и кино, он также играл в фильмах: «Мнимый больной», «Экипаж», «Айболит-66» и других картинах

Напомним, что о смерти 80-летнего актера стало известно 10 мая. Его бездыханное тело нашли в собственной квартире на юге Москвы, дверь в которую пришлось взламывать сотрудникам служб.