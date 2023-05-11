Хирург Гоев перечислил правила оказания первой помощи при укусе собаки Фото: Архив "КП"

Хирург Александр Гоев перечислил правила первой помощи при укусе собаки. Место укуса нужно промыть раствором с дезинфицирующими свойствами. Рану пролить перекисью водорода, а кожу вокруг обработать йодом. Затем на рану нужно наложить марлевый тампон. Вата запрещена.

Животное может оказаться носителем бешенства, тогда проблема серьезнее. Этот вирус разрушает нервные стволы головного мозга и приводит к смерти. Если животное домашнее, то скорее всего, у него будут прививки и владелец разрешит проверку питомца. А вот если напала бродячая собака, то риски возрастают. Тогда придется делать соответствующие уколы.

Но даже домашний питомец несет риски, в слюне животного много бактерий, делающих любую укушенную рану первично инфицированной.

- Первая помощь оказывается в травмпункте, но учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу – для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения, — подытожил Александр Гоев в беседе с NEWS.ru.