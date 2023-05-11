Диетолог предупредила об опасности офисных чаепитий для худеющих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В вопросах борьбы с лишним весом важен каждый съеденный кусочек. Так что тем, кто действительно хочет похудеть, нутрициолог, диетолог, эндокринолог Оксана Панова посоветовала ограничить офисные чаепития.

Они таят в себе огромную опасность, прежде всего из-за угощений, которые тут же оказываются на столе к чаю.

Обычно перекусы бывают сладкими, и они приносят с собой лишние объемы.

- В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается,- сказала специалист «Газете.Ru».

Перехватывать еду на бегу в целом совсем неполезная для фигуры и организма привычка. Диетолог Гузель Евстигнеевой отмечает, что каждый прием пищи приостанавливает процесс жиросжигания в организме, к тому же, перекус — это дополнительные калории.

- Пища в желудке находится от четырех до шести часов. Если вы едите чаще, то растягиваете объем желудка и создаете нагрузку на весь процесс пищеварения, - сказала она Пятому каналу.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о том, как следует правильно питаться в течение рабочего дня.

- Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени, - сказала она.

В день необходимо употреблять не менее 400 граммов свежих овощей. Если в офисе отсутствует столовая, то здоровую еду лучше приносить из дома, сообщает "360".