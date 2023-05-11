Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 мая 2023 7:21

Диетолог предупредила об опасности офисных чаепитий для худеющих

Такие незначительные послабления принесут лишние килограммы
Елена АКИМОВА
Диетолог предупредила об опасности офисных чаепитий для худеющих

Диетолог предупредила об опасности офисных чаепитий для худеющих

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В вопросах борьбы с лишним весом важен каждый съеденный кусочек. Так что тем, кто действительно хочет похудеть, нутрициолог, диетолог, эндокринолог Оксана Панова посоветовала ограничить офисные чаепития.

Они таят в себе огромную опасность, прежде всего из-за угощений, которые тут же оказываются на столе к чаю.

Обычно перекусы бывают сладкими, и они приносят с собой лишние объемы.

- В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается,- сказала специалист «Газете.Ru».

Перехватывать еду на бегу в целом совсем неполезная для фигуры и организма привычка. Диетолог Гузель Евстигнеевой отмечает, что каждый прием пищи приостанавливает процесс жиросжигания в организме, к тому же, перекус — это дополнительные калории.

- Пища в желудке находится от четырех до шести часов. Если вы едите чаще, то растягиваете объем желудка и создаете нагрузку на весь процесс пищеварения, - сказала она Пятому каналу.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о том, как следует правильно питаться в течение рабочего дня.

- Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени, - сказала она.

В день необходимо употреблять не менее 400 граммов свежих овощей. Если в офисе отсутствует столовая, то здоровую еду лучше приносить из дома, сообщает "360".