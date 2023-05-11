Адвокат рассказала, что гражданский супруг тоже может претендовать на наследство Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вопросы получения наследства четко регламентированы законом. В настоящее время Семейный кодекс РФ не признает законным браком сожительство мужчины и женщины. Но получить наследство при такой форме совместного проживания все-таки можно.

Законные супруги являются наследниками первой очереди, но есть исключения для гражданских пар. Это случаи, когда переживший свою вторую половинку супруг был нетрудоспособен к моменту открытия наследства.

- Он проживал вместе с наследодателем и находился на его иждивении не менее одного года до смерти, - говорит «Газете.ru» адвокат Виктория Данильченко.

В таком случае нужно собрать немало документов, чтобы доказать свои права. Предоставить нотариусу копию решения суда, где будет удостоверен факт совместного проживания.

Если документ имеется, то нетрудоспособный гражданский супруг наследует наравне с другими наследниками первой очереди.

А вот если при жизни было составлено завещание, это решает многие проблемы, так как можно сразу переписать какую-то часть имущество на гражданского супруга.

А вот совместное завещание могут составить только люди, находящиеся в официальном браке. Но и оно далеко не самый надежный способ получить наследство, так как таит в себе ряд подводных камней. завещание можно оспорить. Если у умершего есть наследники первой очереди, они могут обратиться в суд. К тому же, есть риски, что оно будет оспорено, передает "360".

Ранее, заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал уточнить судебный порядок признания наследника недостойным. Юрист отметил в беседе с RT, что настоящее время в различных субъектах страны возникают ситуации, когда родитель, который ранее не участвовал в воспитании ребёнка, предпринимает шаги для вступления в наследство после гибели сына (дочери) в зоне проведения специальной военной операции.