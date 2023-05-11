Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ Фото: REUTERS

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадало семь человек, включая двоих детей. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения, — заявил Кулемзин.

Также он добавил, что в поселке Александровка была ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что было два обстрела ранним утром, а всего было выпущено девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а информации об их состоянии не сообщается.

Ранее стало известно, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибли две женщины. Помимо этого было ранено четыре человека, среди которых и маленький ребенок.