Росфинмониторинг внес Артура Смольянинова* в список террористов и экстремистов

Актера Артура Смольянинова* внесли в список террористов и экстремистов Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов.

В обновленном списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга также значится бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Напомним, в январе этого года Смольянинов* пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел. Затем артист был признан в России иностранным агентом.

Сайт KP.RU рассказывал, что оскандалившийся актер перешел на русофобские частушки. Свои видеоролики он записывал в США, куда перебрался в поисках лучшей жизни. Между тем в России у Смольянинова* остались не только родственники, но и незакрытые долги: артист недоплатил по налогам 92,4 тысячи рублей – такой долг у него значится в базе ФНС.

*Лицо, признанное в России иноагентом