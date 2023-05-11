Алексея Арестовича* внесли в перечень террористов Росфинмониторинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. Об этом стало известно на портале Росфинмониторинга.

Всего сейчас в списке террористов и экстремистов фигурирует 17 физических лиц.

Арестович неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции на Украине, однако в какой-то момент его включили и в базу сайта Миротворец, за «публичную информационную диверсию», а также за «участие в актах гуманитарной агрессии.

Помимо него в список экстремистов был включен российский актер Артур Смольянинов*, который известен по роли в фильме «9 рота».

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов Семена Слепакова*, который еще год назад сбежал из России.

*Признан иноагентом в РФ