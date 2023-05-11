Минобороны Польши: Упавшая возле Бдыгоща в апреле ракета могла прилететь с Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны Польши предположило, что упавшая в апреле 2023 года ракета, обломки которой нашли в районе Бдыгоща, могла прилететь с территории Украины. При этом падение снаряда произошло ещё в декабре 2022 года, а польские власти узнали об этом только в апреле 2023.

Президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что эта ракета не нанесла серьёзного ущерба безопасности страны. При этом польские специалисты пришли к выводу, что ракета была, якобы, произведена в России, и имеет наименование Х-55.

Согласно заявлениям, которые звучали на польском радио RMF FM, на крылатой ракете Х-55 якобы были написаны различные фразы на русском языке. Официально эту информацию в Польше никто не подтвердил, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий вовсе заявил, что узнал о падении ракеты только в апреле 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 27 апреля 2023 года в Польше СМИ сообщили об обнаружении крылатой ракеты, рухнувшей в районе Бдыгоща.