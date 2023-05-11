Минобороны России опровергло сообщение о сбитой Украиной ракете «Кинжал» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ опровергло заявления Соединенных Штатов о том, что украинская армия якобы сбила новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Как пишет ТАСС, высокопоставленный источник в российском оборонном ведомстве назвал такие сообщения вбросом и пояснил, что Киев таким образом пытается выдать желаемое за действительное.

В Минобороны пояснили, что скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы ЗРК, которые получили Вооруженные силы Украины от Запада. Более того, по данным оборонного ведомства, перехват «Кинжала» зенитными ракетными комплексами исключен, так как «Кинжал» на конечном участке полета совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход.

Постоянные заявления украинских властей о том, что им удалось перехватить российские ракеты, по мнению Минобороны РФ, направлены на то, чтобы оправдать перерасход боекомплекта средств ПВО, которые они получили от западных стран.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые была продемонстрирована мощь и точность российского гиперзвукового оружия на конкретном военном объекте. Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал».