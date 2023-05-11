Онколог рассказал, какие генетические мутации могут повышать риск развития рака Фото: Shutterstock

Наиболее важным фактором, который повышает риск развития рака, можно считать генетику. Мутации на генетическом уровне в некоторых моментах могут происходить внутри любого человека. О самых опасных мутациях рассказывает «Газета.Ru» со слов онколога Павла Копосова.

— Самые изученные из них — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной и поджелудочной железы. Насторожиться стоит не только женщинам, в роду у которых были случаи развитий рака молочной железы или яичников, но также мужчинам, чьи матери, сестры или бабушки страдали от этих заболеваний, — заявил специалист.

При этом вокруг онкологических заболеваний ходит и достаточно большое количество мифов. Онколог Станислав Ракитин заявил, что вопреки мнению некоторых людей, техника не способна повышать риск возникновения рака в организме. Его слова передают на портале 360tv.

Он заявил, что было проведено большое количество исследований, однако ученые онкологического центра в Китае пришли к выводу, что просмотр телевизора женщинами может повышать риск развития у них рака. Результаты их трудов опубликовали на портале Life.ru. В их исследовании говорится, что риски заболевания некоторыми видами онкологических заболеваний возрастают почти на 50%.