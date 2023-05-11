Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 мая 2023 16:34

Онколог рассказал, какие генетические мутации могут повышать риск развития рака

Онколог Копосов: если у кого-то из близких родственников был рак, то стоит пройти генетическое тестирование
Роман ПОЛОСИКОВ
Онколог рассказал, какие генетические мутации могут повышать риск развития рака

Онколог рассказал, какие генетические мутации могут повышать риск развития рака

Фото: Shutterstock

Наиболее важным фактором, который повышает риск развития рака, можно считать генетику. Мутации на генетическом уровне в некоторых моментах могут происходить внутри любого человека. О самых опасных мутациях рассказывает «Газета.Ru» со слов онколога Павла Копосова.

— Самые изученные из них — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной и поджелудочной железы. Насторожиться стоит не только женщинам, в роду у которых были случаи развитий рака молочной железы или яичников, но также мужчинам, чьи матери, сестры или бабушки страдали от этих заболеваний, — заявил специалист.

При этом вокруг онкологических заболеваний ходит и достаточно большое количество мифов. Онколог Станислав Ракитин заявил, что вопреки мнению некоторых людей, техника не способна повышать риск возникновения рака в организме. Его слова передают на портале 360tv.

Он заявил, что было проведено большое количество исследований, однако ученые онкологического центра в Китае пришли к выводу, что просмотр телевизора женщинами может повышать риск развития у них рака. Результаты их трудов опубликовали на портале Life.ru. В их исследовании говорится, что риски заболевания некоторыми видами онкологических заболеваний возрастают почти на 50%.