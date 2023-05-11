Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области вызвал международный резонанс

Фестиваль проходил в Самарской области с 1 по 6 мая 2023 года. Фото: antifasongfest.ru

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области проходил Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Мероприятие получило широкий отклик: поддержку акции депутаты Госдумы, общественники, музыканты записывали видеообращения, говорящие о важности борьбы с нацизмом на всех уровнях.

Фестиваль вызвал широкий международный резонанс – после его окончания сразу два выпуска газеты «The Times» вышли со статьями, осуждающими простых музыкантов. Такая реакция может свидетельствовать об одном: Россия не в изоляции, как это пытаются преподносить западные политики: ее идею борьбы с фашизмом поддерживают не только собственные граждане, но и люди из других государств.

– В частности, осуждению за участие в фестивале антифашисткой песни подвергся волынщик из Великобритании Джимми МакРэй. То, что политики Великобритании публично раскритиковали простого музыканта, высказавшего свою позицию, фактически означает признание нашей акции, – поделился с «КП» руководитель проекта Виталий Миронов.

Напомним, с 1 по 6 мая патриотический марафон объединил людей доброй воли в борьбе с фашизмом и неонацизмом: музыкантов из разных стран, а также экспертов мирового уровня – политологов и историков, поддерживающих борьбу с неонацизмом. Участие в заключительном концерте также принял легенда киноиндустрии, музыкант, мастер айкидо и гражданин России Стивен Сигал.

За 6 дней фестиваль собрал более 50 тыс. зрителей. Участники грандиозного мероприятия записали манифест, провозглашающий твердые намерения противостоять фашизму единым фронтом.

– Сегодня мы вновь противостоим нацистской угрозе. Я уверен, что также, как когда-то 80 лет назад, оттолкнувшись от берегов Волги, на нашей самарской земле, антифашистское движение продолжит свое победоносное движение вперед до полного уничтожения нацизма на нашей прекрасной планете. Во всяком случае, всё, что зависит от России, от нас с вами, мы сделаем, – подвел итог мероприятия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.