Минобороны РФ опровергло заявления о якобы "прорывах обороны" на линии боевого соприкосновения

В российском Минобороны рассказали об обстановке в районе проведения СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское Минобороны опровергло заявления о якобы имевших место «прорывах обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения, которые появились в сети в четверг 11 мая.

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Сообщается, что на Купянском направлении «Западная» группировка войск пресекла действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, а на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ около Кременной и Червоной Дибровы.

Кроме того, на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем. Также сообщается что подразделения «Южной» группировки российских войск продолжают действия по блокирования Авдеевки и овладению Марьинкой.

«Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии», - добавили в Минобороны РФ, уточнив, что на Запорожском и Херсонском направлениях активных боевых действий по состоянию на 11 мая не ведется, а в направлении пункта Малоильиновка российские военные отражают атаку подразделений ВСУ.

«Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», - резюмировали в МО.

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