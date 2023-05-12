В Тюменской области стартовало «Культурное сотрудничество»

В большой Тюменской области стартует новый проект «Культурное сотрудничество». Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО получить яркие впечатления, эмоции и отличное настроение.

«Сегодня вместе с губернаторами – Югры – Натальей Комаровой и Ямала – Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект – «Культурное сотрудничество»», - объявил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Моор.

В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Свои лучшие постановки жителям округов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени» и другие известные коллективы Сибири.

«Уверен, каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!» - добавил глава региона.

Отметим, что межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» включает гастроли творческих коллективов Тюменской области в городах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа – Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде.

Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.

Например, 23 мая в Ханты-Мансийске состоится концерт Тюменского филармонического оркестра, 30 мая в Сургуте Тюменский большой драматический театр покажет спектакль «Тартюф», 3 июня в Нефтеюганстке пройдет концерт камерного оркестра «Камерата Сибири», 23 августа в Новом Уренгое – спектакль «Шут Балакирев» в исполнении Тобольского драматического театра, 10 августа Театр огня «Гелиос» в Нижневартовске представит уличный спектакль «Сибирь. Начало».

Билеты будут доступны в продаже в кассах площадок выступлений. Часть билетов будет разыгрываться у информационных партнеров и в социальных сетях.

Подробная программа на сайте культурноесотрудничество.рф