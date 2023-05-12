Экономист перечислила способы, которые помогут сохранить личные сбережения при разводе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время развода, по закону, все имущество супругов делится пополам. Но есть способы обезопасить личные сбережения. Как это сделать – ответила инвестиционный советник, аккредитованный ЦБ России, экономист Юлия Питка.

По ее мнению, самый надежный способ не потерять свое имущество – это заключение брачного договора. Он подписывается супругами и учитывает все условия.

Кроме брачного договора вывести деньги из категории «совместно нажитое» поможет счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Можно также заключить договор накопительного или инвестиционного страхования. В таком случае вложенные суммы считаются единоличной собственностью супруга.

Стандартным стал вариант вложение денег в родителей – это покупка недвижимости на их имя или хранение капиталов на их счетах.

- Спонсорская помощь со стороны дочери или сына не считается чем-то подозрительным, — рассуждает экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Еще один способ – это попросить родителей написать дарственную на определенную сумму денег, которая была накоплена единолично супругом. Тогда эти деньги не считаются общими.

Если открыть детский инвестиционный счет, то средства на нем будут неприкосновенными до достижения ребенком 18 лет. Это своего рода подушка безопасности – ни при каких условиях эти деньги нельзя будет снять, развод не исключение.

- Все операции и сделки по нему до наступления 14-летия производятся только с одобрения органов опеки. В 18 лет владельцем счета становится ребенок, — объяснила экономист.

Кстати, весна - опасное время для пар. Доктор психологических наук, психотравматолог Оксана Защиринская рассказала, почему с приходом тепла люди чаще расстаются и изменяют.

Весной истощают психологические силы. Появляется чувство выгорания, когда ничего не радует. И в таких условиях требуется много душевных вложений, чтобы сохранять спокойные отношения с партнером.Ресурсы истончаются стремительно.

- Поэтому весной увеличивается число расставаний и разводов, молодые люди сталкиваются с так называемой биопсихосоциальной проблематикой, - говорит эксперт Пятому каналу.

А тем временем, депутаты предлагают вознаграждать семьи, которые живут вместе более 20 лет. Обоим супругам раз в пять лет будут выплачивать 20 тысяч рублей, но только при условии, что они состоят в браке более 20 лет. Таким образом супруги каждую пятилетку будут получать на двоих 40 тысяч, передает ФАН.