Корабли Черноморского флота с начала спецоперации нанесли более 180 ударов по объектам ВСУ

Черноморский флот уничтожил "Калибрами" более 180 критически важных объектов ВСУ за время спецоперации Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине корабли ЧФ уничтожили ракетными комплексами “Калибр” более 180 критически важных объектов ВСУ.

“Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции”, – уточнил Соколов в интервью "Красной звезде" по случаю 240-летия ЧФ.

Также он отметил, что в уничтожении командных пунктов, аэродромов, подразделений ПВО и кораблей ВМС Украины активно принимали участие береговые ракетные комплексы “Бастион” и “Бал”.

“Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника”, – рассказал вице-адмирал.

Напомним, еще в начале спецоперации американский эксперт по безопасности Алекс Бэтли отметил “смертность и точность” российских комплексов “Калибр”, радиус действия и точность которых позволяет российскому Военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать.

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, в чем же реальное преимущество российского вооружения и сравнил их с американскими “Томагавками”.