Болгария отказалась впускать туристов с неоткрытыми шенгенскими визами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии изменили правила въезда в страну для туристов с шенгенскими визами, а также с национальными визами Хорватии, Кипра и Румынии. Теперь виза туриста должна быть открыта в одной из стран шенгенской зоны, в противном случае путешественника развернут на границе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Отныне въезд в Болгарию обладателей шенгенских виз (двукратных или многократных) и владельцев ВНЖ возможен только в том случае, если эта виза или ВНЖ уже открыты – т.е. уже ранее были использованы хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.

Владельцы многократных шенгенских виз теперь смогут жить в Болгарии на протяжении 90 дней. Аналогичные правила распространяются на визы Хорватии, Румынии и Кипра. При этом напомним, что болгарские визы не дают туристу права посещать Шенгенское пространство.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия в одностороннем порядке отменила визы с Грузией, позволив гражданам этой страны беспрепятственный въезд на территорию РФ и проживание на срок до 90 дней.