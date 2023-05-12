Сергей Цивилев: «Люди должны знать свою историю, культуру своей малой Родины»

Источник: ako.ru

«В запасниках музеев КуZбасса хранятся более 700 тысяч экспонатов — это история и достояние нашего региона. Люди должны знать свою историю, культуру своей малой Родины. Поэтому мы приняли решение в этом году впервые провести музейную неделю, чтобы как можно больше жителей региона смогли побывать на разных выставках и увидеть «золотой запас» наших музеев», — предложил Сергей Цивилев открыть музейные фондохранилища для широкой аудитории.

Во время «Кузбасской музейной недели» пройдут более 300 выставок, встреч с деятелями науки, культуры и искусства, музейных праздников, экскурсий, исторических игр, лекции.

Завтра во всех 43 музеях КуZбасса откроются выставки «Сокровища КуZбасса». На экспозициях будут представлены необычные, ценные и редко демонстрирующиеся экспонаты.

На этих выставках всю неделю будут проходить встречи с деятелями науки, культуры и искусства, музейные праздники, экскурсии, исторические игры, лекции.

На маршрут выйдет специальный «Музейный автобус». Он поедет по городам региона, а его пассажиры - эксперты, журналисты и блогеры раскроют местным жителям тайны кузбасских запасников.

Фото: ako.ru

КОНКРЕТНО

14 мая «Музейный автобус» отправится по маршруту Кемерово — Промышленновский краеведческий музей — Музей крестьянского быта села Красное — Ленинск-Кузнецкий краеведческий музей — Беловский выставочный центр — Гурьевский краеведческий музей.

15 мая — маршрут по музеям севера региона: Кемерово — Березовский городской краеведческий музей — Краеведческий музей Анжеро-Судженского городского округа — Исторический музей Тайгинского городского округа.

16 мая — маршрут по музеям южной агломерации: Кемерово — Киселевский краеведческий музей — Прокопьевский городской краеведческий музей — Осинниковский городской краеведческий музей — Выставочный зал Калтанского городского округа.

20 мая музеи КуZбасса присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» в рамках Года педагога и наставника под девизом «История и истории». Задача проекта, состоящего более чем из сотни мероприятий, привлечь внимание к историям о героях, наставниках, творцах и коллекционерах, а также к уникальным художественным произведениям, событиям и научным открытиям.

20 мая состоится закрытие «Кузбасской музейной недели». Во время торжественной церемонии наградят лучших музейных сотрудников в номинациях «Лучший экскурсовод», «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший хранитель».