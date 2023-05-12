В крови загадочно пропавшей в Петербурге актрисы из «Улиц разбитых фонарей» нашли алкоголь и неизвестное вещество Фото: кадр из сериала «Тайны следствия-9»

История с пропажей 63-летней Марины Гридасовой, которая известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», обретает новые подробности. В ее крови был обнаружен не только алкоголь, но и неизвестное вещество. Об этом стало известно KP.RU из источников, близких к актрисе.

Отмечается, что Гридасова довольно давно начала сильно пить и в день пропажи, вероятно, отправилась в магазин за дополнительной дозой алкоголя. При этом соседи актрисы не верят в ее алкоголизм. Они отмечают, что за ней никогда не было замечено шумного поведения.

Близкие подруги также со скепсисом отнеслись и к информации о том, что в крови Марины Гридасовой было обнаружено неизвестное вещество.

Напомним, что 63-летняя женщина пропала еще первого мая ранним утром. Она вышла из дома в халате и кедах, а после ушла в неизвестном направлении. Позже днем ее обнаружили без одежды и с множественными переломами.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в реанимацию, где ее поместили на аппарат ИВЛ, а в себя она пришла только через 10 дней. По словам близких актрисы, сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство по этому делу, однако какой характер оно носит, они ответить не смогли.