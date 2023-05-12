Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Крыму Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение российский вертолёт Ми-28, выполняя плановый учебно-тренировочный полёт. Оба находящихся на борту лётчика погибли. О трагедии сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Двенадцатого мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что вертолёт совершал полёт без боекомплекта, благодаря чему разрушений на земле удалось избежать. Однако оба лётчика погибли во время крушения. Предварительная причина катастрофы – отказ техники. К месту происшествия направлена комиссия главного командования военно-космических сил России, которая займётся установлением всех обстоятельств случившегося.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 12 мая также произошло крушение вертолёта МИ-2 в Приморском крае. Падение пришлось на линию электропередач, о судьбе пилота ничего неизвестно, его ищут.