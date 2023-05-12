Диетолог объяснила, почему нельзя пропускать завтрак Фото: pixabay.com

Завтрак — главный прием пищи для человека. Именно он позволяет восполнить энергию после ночного сна. Также разнообразие утреннего приема пищи позволяет гораздо проще регулировать голод в течение дня. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов диетолога Софии Ковановой.

Он отметила, что не стоит завтракать сладостями, поскольку они дадут заряд энергии только на короткое время.

Если же завтрак будет не самым плотным, то в течении дня будет постоянно хотеться перекусить. Это далеко не всегда полезно для организма, но о том, как снизить вред от перекусов поведала диетолог Татьяна Солнцева в беседе с порталом «ФАН».

Она советует не есть на ходу, а также не делать перекус слишком калорийным, чтобы сохранить фигуру.

На портале 360tv привели слова диетолога Ванессы Риссета, которая посоветовала составлять свой рацион для сохранения фигуры или похудения по советам лечащего врача, чтобы не навредить своему организму.