Аналитик не увидел проблем для России в возможном перекрытии нефтепровода "Дружба" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Европе обсуждают возможность перекрытия российского нефтепровода «Дружба». На данные момент это единственный канал, который продолжает прокачку нефти в Германию и Польшу. Но если такое случится, то Россия не ощутит серьезный потерь – все уже успели приспособиться к новому формату работы.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов называет такое решение политическим, ведь продиктовано оно вовсе не экономическими соображениями.

- Принять такое решение вполне возможно, так как в целом ЕС вполне успешно справляется с недостатком энергоресурсов, закупая их у третьих стран, - отмечает он.

Мощность ветки составляет 66,5 млн тонн в год, это серьезная величина, но Россия перестраивает мощности под Индию и Китай. А уже оттуда нефть идет в Европу по серым схемам.

Отказ от «Дружбы» станет дополнительным давлением на энергосистему ЕЭ, но пока лето, это будет не заметно.

- К зиме Европа может придумать новые варианты для решения энергокризиса, - отметил эксперт в комментарии «Lenta.Ru».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что не удивлен этим намерением ЕС.

- Они сделали так много негатива для своей экономики, что уже ничему совершенно не удивлюсь. Самая дешевая нефть всё равно поступает из России, - сказал он RT.

Если полный запрет для северной ветки «Дружбы» одобрят, в большей степени это будет символическим шагом. Исключения, которые позволяют Словакии, Венгрии и Чехии получать нефть из России по южной ветке, все равно останутся в силе, передает "360".