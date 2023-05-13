В Мелитополе прозвучал взрыв Фото: REUTERS

В Мелитополе прозвучал мощный взрыв, несколько районов остались без электроснабжения, об этом сообщила в Telegram-канале администрация города.

«В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная Горка», - говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

В горадминистрации попросили горожан сохранять спокойствие

Как писал сайт KP.RU, 12 мая вооруженные формирования Украины обстреляли двумя крылатыми ракетами город Луганск.

В результате обстрела пострадали шестеро детей, ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам», также повреждено остекление шести жилых домов.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрел города в праздник – очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан.

Напомним,12 мая Луганск отмечает День республики и в этот день он подвергся обстрелу.