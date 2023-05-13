Daily Mail: Зеленский остался недоволен, что Евровидение принимает Британия Фото: REUTERS

Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна, об этом сообщила газета Daily Mail.

«С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться», - приводит газета слова Зеленского.

В статье отметили, что заявление Зеленского прозвучало на фоне решения минобороны Британии отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения экспортной модификации около 250 километров.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон передал ВСУ ракеты большой дальности Storm Shadow, для того, чтобы те могли наносить удары по городам и селам в России.

Ранее глава минобороны Британии подтвердил передачу Украине такого оружия.

В МИД России, комментируя передачу Британией ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow, заявили, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого оружия.

В ведомстве подчеркнули, что оценивают такое решение Лондона как его «очередной крайне враждебный шаг», нацеленный на дальнейшее накачивание Украины оружием и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации.