В России наладили производство патрона Cheytac из полностью отечественных комплектующих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac, уже начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, об этом сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство», - заявил Лобаев.

Он отметил, что впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия.

По словам Лобаева, до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года в компании Lobaev Arms сообщали, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине успешно применяют самую дальнобойную снайперскую винтовку в мире SVLK-14S «Сумрак».

Отмечалось, что из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой.

Lobaev Arms также обратила внимание, что используется практика применения различных винтовок в паре, которая ранее применялась за рубежом. Зачастую второй винтовкой становится TSVL-8 M1 «Сталинград» или DXL-5 «Опустошитель».

Напомним, винтовка «Сумрак» способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Она высоко ценится за сочетание мощных патронов крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния.