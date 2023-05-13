Депутат Горелкин предложил признать использование даркнета незаконным в России Фото: REUTERS

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждает с юристами возможность признания использования даркнета незаконным в России.

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», - сказал Горелкин.

По мнению депутата, что «территория свободы превратилась в территорию вседозволенности и логово киберпреступников».

Горелкин отметил, что даркнет возник на базе военной разработки США, а Tor Browser (главный инструмент для доступа в даркнет) уже не скрывает, что финансируется, в том числе, Госдепом.

Как писал сайт KP.RU, в августе 2022 года военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что сбыт западного вооружения в розницу уже налажен. В даркнете – закрытой интернет-сети –ассортимент «радует» глаз.

«В мир даркнета меня погружал специалист по этой закрытой сети, который с течением специальной военной операции начал замечать новую тенденцию на «черном» оружейном рынке», - написал Коц.

Он отмечал, что в даркнете появились «ганшопы» - полноценные магазины. Сейчас там на выбор любые стволы – бельгийские, немецкие, американские - и все нового состояния!

В этих магазинах можно выбрать страну (их немного) куда тебе пришлют оружие по запчастям. Но есть несколько государств, куда тебе просто готовый ствол курьером привезут, например, на Украину!